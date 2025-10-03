Nuovi dettagli su One UI 8.5: riassunti IA delle notifiche, icone con effetto 3D e design rivisto

Trapelano nuovi dettagli sul futuro aggiornamento di Samsung, ovvero One UI 8.5. Le novità in arrivo sono diverse e alcune strizzano l'occhio a quanto abbiamo già visto sui dispositivi Apple. Si parte da un design leggermente simile al Liquid Glass, con elementi fluttuanti dell'interfaccia utente, al riassunto delle notifiche generato dall'intelligenza artificiale. Vediamo meglio i dettagli.

I riassunti IA delle notifiche su Samsung Galaxy La prima novità è stata scoperta da SamMobile attraverso un firmware legato all'aggiornamento One UI 8.5. Questa funzione è stata "presentata" con un messaggio: "Le conversazioni più lunghe possono ora essere riassunte per offrirti un rapido riepilogo". Come potete vedere dall'immagine sottostante, il pop-up appare sopra una notifica di WhatsApp e potrete scegliere se ignorarlo o attivare il riassunto attraverso le impostazioni. Il pop-up per i riassunti IA delle notifiche In quel caso, si aprirà una sezione dedicata proprio ai riassunti, dove potrete anche escludere determinate applicazioni (quindi non riguardano solo WhatsApp). Le impostazioni per i riassunti IA Ad ogni modo, si parlava di una funzione simile già con One UI 7, ma il suo debutto ufficiale è previsto quindi con la versione 8.5. Ricordiamo che anche Apple ha aggiunto questa novità, ma è stata disattivata per alcune app a causa di riepiloghi errati. Galaxy S26 Ultra avrà il display "magico" Flex Magic Pixel per la privacy