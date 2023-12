Super Nintendo World: il parco a tema si espande con l'area dedicata a Donkey Kong

Universal Studios ha annunciato ufficialmente che il parco Super Nintendo World del Giappone si espanderà presto una nuova area dedicata a Donkey Kong, la cui apertura è prevista per la primavera del 2024.

Come era stato annunciato già in precedenza, il Super Nintendo World sta per ricevere una grossa espansione con un'area interamente incentrata su Donkey Kong e le sue ambientazioni tipiche, dunque con caratterizzazione vicina alla giungla e agli scenari che abbiamo visto nei titoli con tale protagonista.

All'interno di questa nuova area ritroveranno diverse attrazioni, tutte collegate in qualche modo a Donkey Kong e a Mario e in attesa di poterle vedere in maniera più chiara possiamo intanto dare un'occhiata alla veloce panoramica "virtuale" nel trailer qui sopra.