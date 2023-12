Oblivion Override, il robotico roguelite provato in early access

Sviluppato da Humble Mill , il titolo propone un'azione frenetica con combattimenti sia classici che in stile arena, scontri coi boss al cardiopalma e parecchia rigiocabilità grazie ai livelli generati proceduralmente, in un mondo dove i robot sono diventati autonomi e si sono ribellati al "codice Oblivion" che li vede costretti a servire l'umanità. Esploriamo la Dulce base, controllando il robot protagonista, Crimson, cercando di mettere un freno a questa malvagia onda di ribellione. Vale la pena di tuffarsi in questa bolgia di robot e ferraglia varia?

Negli anni ottanta, o meglio, nell'anno 20xx, Mega Man combatteva contro i robot del malvagio Dr. Wily in una serie di classici platform 2D. La serie prendeva una piega un po' diversa, poi, con Mega Man X prima e con Mega Man Zero poi. Quest'ultimo era un vero e proprio action platform, con una ricca selezione di armi e un ritmo sempre elevato. E se qualcuno ricostituisse la formula Zero in un roguelite hack'n'slash? Probabilmente la risposta più vicina alla realtà che potremmo avere è Oblivion Override.

Oblivion Override, a differenza di molti nel genere roguelite, non richiede ore di tempo per sbloccare abilità. Il mech che controlliamo, già da subito, ha una selezione di mosse piuttosto ricca. Oltre all'immancabile doppio salto, ci sarà la possibilità di correre lungo i muri, più effettuare dash praticamente in ogni direzione, così da sopravvivere alle ondate di nemici e poter esplorare ogni nicchia della Dulce base. Nei combattimenti si ha davvero la sensazione del pieno controllo , pur con quel piccolo tocco di legnosità che rimanda bene l'idea che, sì, Crimson è proprio un mech e non un umano.

Le meccaniche di Oblivion Override son davvero tante e tutte ricche , scavando oltre il solito potenziamento del personaggio post-mortem (questo si effettua con dei cubetti viola, "nanite"). Per esempio, possiamo usare dei gettoni per sbloccare delle nuove armi, anche se queste vengono assegnate in maniera casuale all'inizio della partita. Nel momento in cui troveremo nuove armi, possiamo scegliere se brandirle o consumarle, aggiungendo danni e vari altri effetti positivi all'arma già posseduta. Incontrare personaggi da riportare alla nostra base, vorrà dire sbloccare nuove meccaniche ancora (come poter riciclare oggetti, rendendone disponibili altri), quest e dialoghi divertenti.

Beccati questo piatto wok

Queste sono solo le abilità di base, giocando ne sbloccheremo molte altre

Durante la partita è possibile ritoccare le abilità di Crimson così da creare la perfetta macchina da guerra per affrontare ogni ostacolo. Unendo la varietà di potenziamenti di Dead Cells con la flessibilità di Hades, c'è qualcosa per tutti i gusti, posto che il giocatore sia disposto a impegnare qualche ora per entrare appieno nelle meccaniche di Oblivion Override. La troppa fretta di capire "tutto e subito" porterebbe a far perdere molta della profondità e personalità del titolo. Per esempio, per quanto ci si possa perdere nei dettagli del DNA del nostro mech, difficile dimenticarsi il fedele robot-segugio che ci aiuterà a trovare segreti oppure il "povero" Wade che viene preso a calci per tutta la base, non smettendo mai di lamentarsi.

La selezione di armi sembrerebbe, inizialmente, piuttosto standard e poco fantasiosa. Fucili futuristici o spade laser, tutto già visto no? Andando avanti, invece, arriveranno parecchie armi particolari, come per esempio "Wok and roll" che, al di là della battuta, è proprio un wok di metallo che rifiliamo in faccia ai nemici o un gigante lecca-lecca che nasconde una motosega o una mazza da baseball. Per quanto siano quasi tutte armi bianche, molti dei potenziamenti ne aumentano la letalità anche da lontano. Oltre alle solite mosse speciali, ci saranno anche delle mosse finali attivabili in determinati momenti. Insomma, come direbbe qualcuno, tanta roba.