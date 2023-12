PlayStation Plus: Season of Play inizia oggi con sconti, avatar, campagne PS Stars e altro

Sony ha annunciato l'avvio della Season of Play di PlayStation Plus, che inizia oggi, 5 dicembre 2023, e andrà avanti per un mese fino al 5 gennaio 2024, per festeggiare la stagione natalizia con la community attraverso iniziative che riguardano sconti, nuovi avatar, campagne PlayStation Stars e altro.

L'iniziativa PlayStation Plus Season of Play consente agli abbonati a PlayStation Plus di riscattare avatar gratuiti per console PS5 e PS4, guadagnare punti su PlayStation Stars e risparmiare sui gadget PlayStation Gear, ma ci saranno anche attività per chi non è abbonato.

Per i nuovi avatar per PS5 e PS4, per esempio, non è richiesto l'abbonamento al Plus. I giocatori possono riscattare un codice promozionale per gli avatar, legati ad alcuni dei titoli più popolari offerti da PlayStation Plus come Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake e altro, visitando il sito Web di PlayStation Plus o consultando la pagina PlayStation Season of Play direttamente su PS4 e PS5 per accedere al codice.

Anche gli sconti su PlayStation Gear sono disponibili per tutti gli utenti fino al 5 gennaio, sfruttando un 15% di sconto sugli articoli ufficiali utilizzando il codice promozionale SEASONOFPLAY15.