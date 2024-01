Football Manager 2024 a quota 6 milioni di giocatori in due mesi, è un record per la serie

A rivelare questo traguardo è stato Miles Jacobson, il boss di Sports Interactive, in un post su X | Twitter dove svela che questo traguardo è stato raggiunto in soli 59 giorni e ringraziando tutti i partner delle varie piattaforme dove il gioco è stato pubblicato.

Football Manager 2024 si è rivelato un altro successo per Sega e Sports Interactive, raggiungendo per la seconda volta nella storia della serie 6 milioni di giocatori in poco meno di due mesi.

Nuovo record per la serie, prima della rivoluzione di FM25

Come detto in apertura, Football Manager 2024 è il secondo gioco della serie a raggiungere il traguardo dei 6 milioni di giocatori dopo il precedente capitolo della serie, che tuttavia aveva impiegato ben 284 giorni per registrare i medesimi numeri.

Un risultato che si può spiegare in parte per il fatto che l'ultima iterazione del franchise è arrivato fin dal lancio su un numero maggiore di piattaforme e servizi di abbonamento. Più nello specifico, al contrario del precedente capitolo, FM 2024 è stato reso disponibile su PS5 fin da subito e inoltre le versioni mobile sono incluse nell'abbonamento a Netflix, oltre che con Apple Arcade.

Si tratta in ogni caso di numeri notevoli, se pensiamo che in precedenza la serie si assestava sui 2 milioni di giocatori, e che fanno ben sperare nell'ottica della serie e in particolar modo la rivoluzione prevista con Football Manager 2025, con l'utilizzo di Unity come motore grafico, che a detta di Sports Interactive garantirà animazioni ancora più realistiche, e l'introduzione del calcio femminile.