NieR Re[in]carnation sta per chiudere: ecco la data di fine servizio del gioco

NieR Re[in]carnation terminerà il servizio il 30 aprile alle 07:00, ora italiana: questo è quanto ha annunciato l'editore Square Enix e lo sviluppatore Applibot. La storia si concluderà con l'uscita di "The People and the World Final Chapter" il 28 marzo.

Square Enix ha scritto, tramite un comunicato ufficiale: "Ci dispiace informarvi che NieR Re[in]carnation terminerà il servizio con la conclusione di The People and the World. Il capitolo finale di The People and the World è previsto per il 28 marzo 2024. Il gioco rimarrà attivo per un mese dopo l'uscita del capitolo finale, quando il servizio terminerà ufficialmente".

"Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine ai nostri giocatori per il loro patrocinio in questi 2,5 anni dal lancio del 28 luglio 2021. Fino alla fine del servizio, continueremo ad aggiungere contenuti e personaggi, oltre a tenere vari eventi e campagne, quindi speriamo che continuerete a godervi NieR Re[in]carnation fino alla fine."