PlayStation: il futuro non è solo PS5, ma anche PC, mobile e cloud, per il CEO di Sony

Kenichiro Yoshida, il CEO di Sony , ha discusso del futuro della compagnia in ambito videoludico, affermando che, nonostante PS5 e le console in generale resteranno il focus principale dell'azienda, l'obiettivo è quello di espandersi anche nel mercato PC, dei dispositivi mobile e del cloud .

I servizi "all you can eat" non sono necessariamente il futuro

Nella stessa intervista Yoshida ha parlato dei servizi in abbonamento che includono un catalogo di centinaia di giochi, come ad esempio PlayStation Plus Extra e Premium e Xbox Game Pass, affermando che nonostante siano una parte importante del business non ritiene soppianteranno il modello tradizionale, a differenza di quanto visto con le piattaforme di streaming in ambito televisivo e musicale.

"Le persone solitamente giocano a un titolo per volta", ha detto Yoshida. "Quindi i servizi "all you can eat" potrebbero non essere così validi rispetto ai servizi di streaming video. Quindi avremo una sorta di servizio bilanciato o ibrido su PlayStation Network: un abbonamento così come un servizio dove puoi acquistare i contenuti."

A Yoshida inoltre è stato chiesto un commento sulla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft alla quale PlayStation ha provato a opporsi senza successo. Senza sbilanciarsi troppo il CEO di Sony ha dichiarato che una sana competizione permetterà al settore videoludico di crescere e che è importante che i giocatori abbiano più opzioni a disposizione.

"Una sana concorrenza è necessaria per la crescita dell'industria dei videogiochi e in Sony crediamo che sia importante fornire ai giocatori diverse opzioni. Quindi continueremo a impegnarci per raggiungere questo obiettivo".