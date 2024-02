Suicide Squad: Kill the Justice League domina la classifica dei giochi più venduti in UK

Nonostante un' accoglienza tutt'altro che calorosa da parte della stampa , Suicide Squad: Kill the Justice League è comunque risultato il gioco più venduto in UK per la settimana appena trascorsa, come vediamo nella top ten:

Come ogni settimana, arriva da GfK la classifica dei giochi più venduti settimanalmente nel Regno Unito , almeno per quanto riguarda il mercato fisico, e dimostra che Suicide Squad: Kill the Justice League a quanto pare è stato ben accolto dal pubblico, piazzandosi in cima alla classifica.

Granblue Fantasy: Relink non decolla

Persona 3 Reload è l'altra uscita maggiore della settimana e si piazza secondo

In base a quanto riferito da Christopher Dring, Suicide Squad: Kill the Justice League sul fronte fisico ha venduto circa la metà di quanto fatto da Marvel's Guardians of the Galaxy nello stesso periodo di tempo, ma è comunque bastato per finire in prima posizione.

In seconda troviamo Persona 3 Reload, l'altra uscita maggiore della scorsa settimana e non è un brutto risultato per un remake. Altre new entry della settimana non hanno invece avuto grandi riscontri: in particolare Granblue Fantasy: Relink si è fermato alla posizione 15 al debutto, mentre Jujutsu Kaisen: Cursed Clash addirittura alla posizione 29.