Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok ha vinto un Grammy per la miglior colonna sonora nell'ambito della nuova categoria Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, introdotta con la sessantacinquesima edizione della cerimonia.

Realizzata dalla compositrice Stephanie Economou, la soundtrack de L'Alba del Ragnarok ha battuto quelle di Aliens: Fireteam Elite (Austin Wintory), Call of Duty: Vanguard (Bear McCreary), Marvel's Guardians of the Galaxy (Richard Jacques) e Old World (Christopher Tin).

La cosa buffa è che nella nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok avevamo trovato il comparto musicale non sufficientemente presente durante l'esperienza, un po' nascosto, ma a questo punto è chiaro che avremmo dovuto affinare le orecchie. Rimedieremo: la soundrack è disponibile su Spotify e altre piattaforme di streaming musicale.

"Vorrei semplicemente ringraziare tutte le persone che hanno lottato senza sosta per dar vita a questa categoria legata alle musiche dei videogiochi", ha dichiarato Stephanie Economou dopo aver accettato il premio. "Grazie per aver riconosciuto e convalidato il potere della game music. Per me è davvero un onore."

Come dicevamo, la categoria Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media ha fatto il proprio debutto quest'anno ai Grammy, ma già in precedenza è accaduto che dei videogiochi ricevessero delle nomination.

È successo infatti nel 2011 al brano "Baba Yetu" di Christopher Tin come Best Arrangement, Instruments and Vocals, mentre nel 2012 è stata la volta di Austin Wintry per la colonna sonora di Journey nella categoria Best Score Soundtrack for Visual Media.