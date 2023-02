Diablo 4, le date dell'open beta verranno annunciate all'IGN Fan Fest 2023?

Le date dell'open beta di Diablo 4 verranno annunciate ufficialmente durante l'IGN Fan Fest 2023, che si svolgerà il 17 e il 18 febbraio? A suggerirlo è stato Rod Fergusson, senior vice president e general manager di Diablo prezzo Blizzard, con un tweet tutt'altro che criptico:

Fergusson ha infatti detto che le date verranno rivelate presto, nell'ambito di un evento videoludico che si svolgerà questo mese, e l'IGN Fan Fest 2023 è l'unica manifestazione di un certo rilievo che si terrà a febbraio.

Blizzard aveva dichiarato che l'open beta di Diablo 4 è in programma per i primi mesi del 2023, ed esiste dunque la concreta possibilità che i test vengano condotti a breve, forse addirittura si apriranno in concomitanza con l'annuncio.

Quanto durerà la beta? Il sito ufficiale di Blizzard spiega che la durata minima di un'open beta è pari a due giorni e che le prenotazioni garantiranno un accesso ai test in questione, ma per avere dei dettagli precisi dovremo attendere ancora qualche giorno.