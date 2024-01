Death Stranding per iPhone 15 Pro, ecco il Backbone personalizzato

Il prezzo ? Per il momento sappiamo solo che negli USA il controller costerà 124,99 dollari: una cifra particolarmente interessente, se consideriamo appunto l'inclusione del gioco (che al lancio sarà disponibile a 22,99€ ), mentre il Backbone standard viene solitamente venduto a 119,99€.

Come si può vedere dalle immagini, il design del dispositivo è stato sostanzialmente modificato , adottando una colorazione oro con serigrafie e trasparenze sulle impugnature, mentre nella zona centrale troviamo i loghi di Backbone, Kojima Productions e, sul retro, Death Stranding.

Hideo Kojima ha presentato il Backbone personalizzato per la versione iPhone 15 Pro di Death Stranding : sarà in vendita a partire dal 29 gennaio sullo store di Kojima Productions e includerà una copia del gioco.

Un accessorio fondamentale

Backbone rappresenta senza dubbio un accessorio fondamentale per chi ama giocare su iPhone (o Android) senza rinunciare né alla mobilità né alla precisione, quest'ultima garantita da un set di ottimi controlli fisici.

Certo, il prezzo del dispositivo è nettamente superiore rispetto a un qualsiasi controller con connettività Bluetooth, ma in questo caso viene appunto preservata la vocazione mobile dell'esperienza, visto che in pratica lo smartphone viene trasformato in una console portatile.