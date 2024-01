Five Nights at Freddy's: l'autore annuncia un nuova avventura horror sulla serie

Il gioco in questione sembra essere un'avventura in 2D a scorrimento, con una grafica in pixel-art che ricorda un po' lo stile 16-bit e che si discosta dunque in maniera netta dalla serie regolare del franchise, presentando qualcosa di decisamente diverso.

Potete vedere il trailer qui sotto: il gioco non ha ancora un nome ufficiale ma è effettivamente il nuovo progetto dello sviluppatori ed è chiaramente legato a Five Nights at Freddy's, come dimostrano ambientazione e personaggi.

A quanto pare continuano gli "errori" di Scott Cawthon, autore di Five Nights at Freddy's , nel rilascio anticipato di materiali: in questo caso si è trattato del trailer di una misteriosa nuova avventura horror evidentemente legata alla serie in questione, trapelato online prima del tempo e poi confermato da Cawthon una volta che è diventato di dominio pubblico.

Un'inquietante pixel art

Cambia lo stile grafico ma non l'inquietudine in questo nuovo gioco di Cawthon

Come autori del progetto, insieme al creatore della serie, ci sono anche i Mega Cat Studios, team che si è fatto conoscere con WrestleQuest e che ha dimostrato già in precedenza di saper gestire molto bene questo stile grafico.

"Non c'è motivo di mantenerlo segreto", ha riferito Cawthon dopo che il video ha iniziato a girare in rete. "Okay! Sì ho cercato di mantenerlo segreto, ma ora che è uscito, va bene. Il gioco è stato in sviluppo per davvero molto tempo, in verità, sono molto orgoglioso del prodotto finale. Sarà un gioco da decimo anniversario!"

Si tratta dunque di un titolo pensato per il decimo anniversario della serie Five Nights at Freddy's e, a quanto sembra, dovrebbe essere collegato a Into the Pit, una raccolta di storie scritte in parte anche dallo stesso Cawthon e ambientate nell'universo della serie.

Il mese scorso, un'altra uscita prima del tempo aveva svelato un gioco di Five Nights at Freddy's all'interno di Roblox, a questo punto rimaniamo in attesa di conoscere il titolo e le piattaforme previste per questo nuovo gioco in 2D.