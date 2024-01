40 Batterie industriali alcaline AA di Amazon Basics ancora in sconto su Amazon Italia

Batterie industriali alcaline AA, le caratteristiche

Le Batterie industriali alcaline AA di Amazon Basics sono in grado di mantenere la carica, mentre non vengono utilizzate, per un massimo di cinque anni: anche se ne usate poche, quindi, potete stare tranquilli che non dovrete buttare via quella avanzate tra pochi mesi. Sono pensate per un uso ottimale con vari dispositivi, dalle luci da campeggio, ai sistemi di allarme, ai giocattoli, lettori CD e non solo.

Il voltaggio è 1.5v. Le recensioni segnalano che queste batterie sono durature e convenienti.