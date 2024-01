Towerborne avrà un mondo in evoluzione: immagini e dettagli sull'esclusiva Xbox e PC

Annunciato all'Xbox Showcase dell'anno scorso, il gioco è un action cooperativo hack and slash da parte degli autori di The Banner Saga, che riprende dalla serie precedente alcuni elementi stilistici come l'uso della grafica 2D, ma distanziandosi da questa per quanto riguarda ambientazione e struttura di gioco.

Da un'intervista pubblicata da Gamesradar+ possiamo trarre alcune interessanti informazioni e un paio di nuove immagini per Towerborne , il nuovo gioco di Stoic Studio che dovrebbe arrivare nel 2024 come esclusiva Xbox Series X|S e PC , direttamente all'interno di Game Pass.

Un mondo in evoluzione, derivato da MMO e simili

Towerborne, un'immagine del gioco

Si tratta di uno sviluppatore che ha esperienza in ambito MMO e ha lavorato in precedenza anche a Star Wars Galaxies e Knights of the Old Republic, e che ha cercato di condensare in Towerborne la sua idea di mondo di gioco in evoluzione.

"Penso che il mondo di gioco debba essere una sorta di negozio di caramelle per i giocatori, qualcosa che possa essere esplorato e che causi piacere e meraviglia nell'imbattersi nei suoi segreti", ha riferito Jorgensen nell'intervista, riferendosi anche alla sua esperienza passata con gli MMO.

Da questi, lo sviluppatore vuole prendere la possibilità di "prendere i feedback dei giocatori e poi reagire velocemente con aggiornamenti e modifiche al gioco". Per raggiungere questo, la mappa di Towerborne è costruita in modo da poter essere modificata e ospitare evoluzioni e nuovi contenuti.

"Dall'inizio, la mappa è progettata per essere altamente modificabile da parte degli sviluppatori, in modo da poter introdurre nuovi nemici, boss, componenti per il crafting, equipaggiamento, armi, biomi, modalità di gioco e altro", ha spiegato Jorgensen. L'idea è dunque quella di costruire un action cooperativo che abbia elementi in stile live service, dal punto di vista del supporto post-lancio.

Ci saranno probabilmente delle stagioni e nuovi eventi aggiunti in maniera continuativa, cosa che rappresenta una caratteristica particolare nel contesto di un action in stile hack and slash con elementi roguelike come è stato presentato Towerborne, dunque sarà interessante vedere questo misto di elementi.

Il gioco dovrebbe uscire nel corso del 2024 ma non ha ancora una data precisa, ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nel nostro provato alla Gamescom su Towerborne.