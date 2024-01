State of Play: Death Stranding 2 ci sarà? Hideo Kojima sembrerebbe confermarlo

Il celebre game designer ha condiviso l'annuncio dell'evento tramite il suo profilo Instagram personale, il che per molti è stato visto come un indizio quasi schiacciante del fatto che Death Stranding 2 sarà mostrato durante lo showcase, anche in virtù delle indiscrezioni circolate in rete ieri.

Hideo Kojima sembrerebbe aver confermato indirettamente la presenza di Death Stranding 2 allo State of Play di Sony in programma per domani sera.

Presto scopriremo la verità

Chiaramente, non essendoci una vera e propria conferma ufficiale, raccomandiamo cautela. In ogni caso scopriremo la verità tra poco: il prossimo State of Play è in programma per le 23:00 italiane di domani, 31 gennaio 2024.

Sony ha svelato che l'evento durerà circa 40 minuti e che per l'occasione verranno mostrati oltre 15 giochi, inclusi Rise of the Ronin e Stellar Blade.