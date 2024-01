Apple iPhone 14 da 512 GB cala ancora di più di prezzo su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPhone 14 da 512 GB di colore rosso . Lo sconto segnalato è del 26% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 1.259€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 14, le caratteristiche

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 propone uno schermo di tipo Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal vetro Ceramic Shield. La batteria promette fino a 20 ore di utilizzo (calcolate in riproduzione video, può cambiare a seconda dell'uso). Sotto la scocca trovate anche un Chip A15 Bionic con GPU 5-core.

La fotocamera dispone di modalità Azione per assicurare riprese migliori in movimento. Lo smartphone è resistente all'acqua e supporta la modalità Rilevamento incidenti che esegue in automatico chiamate di emergenza tramite satellite.