Sonic X Shadow Generations potrebbe essere il titolo del nuovo gioco SEGA, per un leaker

Si tratta della stessa persona che ha parlato di Metro Awakening, il nuovo gioco della serie di 4A Games in realtà virtuale , e che in generale sta rivelando informazioni legate a molti dei giochi che potrebbero essere presenti allo State of Play di domani sera.

Un ruolo di primo piano per Shadow?

Stando a quanto riferito da Kurakasis, Shadow the Hedgehog potrebbe tornare nel nuovo gioco di Sonic e svolgere un ruolo di primo piano, riproponendo il dualismo delle origini nell'ambito di un'avventura inedita.

Non di una remaster, come si immaginava inizialmente sarebbe stato questo titolo, pensato come una semplice riedizione di Sonic Generations. Restiamo però nel campo dei rumor: per eventuali conferme bisognerà attendere lo State of Play.