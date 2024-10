Marathon potrebbe farsi vedere presto: spuntano indizi su prenotazioni e prove segrete

Marathon potrebbe tornare a mostrarsi presto, in qualche modo: il gioco è emerso attraverso vari indizi in questi giorni, con quella che sembra stata una sessione di prova destinata a streamer e influencer e anche per indizi nascosti nei file di Destiny 2, che sembrano rimandare a una prossima apertura delle prenotazioni sul nuovo gioco Bungie.

Di fatto, non c'è ancora nulla di ufficiale, ma i tempi potrebbero essere maturi per una ricomparsa di Marathon, che in effetti non si è mai fatto vedere in maniera effettiva, per quanto riguarda il gameplay: la prima presentazione era infatti caratterizzata da uno spettacolare trailer che non mostrava il gioco vero e proprio.

Marathon dovrebbe essere in sviluppo già da tempo e nonostante il caos emerso in Bungie di recente, con tanto di licenziamento del director per condotta inappropriata, potrebbe essere giunto il momento della sua ricomparsa in pubblico.