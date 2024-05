Tomb Raider 1-3 Remastered in prenotazione su Amazon per PS4, PS5 e Nintendo Switch

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, così come della sua versione Deluxe, che è disponibile solo in versione Nintendo Switch. Il prezzo è 34,99€ per il gioco base e 54,99€ per la versione Deluxe. La data di uscita è fissata per il 24 settembre. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero se fate l'ordine voi pagherete il prezzo più basso che apparirà da ora fino al momento della spedizione. In caso di sconto, in altre parole, sarà applicato in modo automatico senza che dobbiate eseguire alcuna azione. Inoltre, se il prezzo dovesse risalire dopo lo sconto, voi manterrete il prezzo scontato. Il pagamento avviene solo al momento della spedizione.