Paper Mario: Il Portale Millenario, il tutorial per costruire un aeroplanino di carta

Non è tutto: cliccando qui potrete scaricare il modello creato da Nintendo per l'aeroplanino in questione, impreziosito dalla coloratissima grafica di cui abbiamo parlato anche nella recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario .

Collins non è un tipo qualunque: ha detenuto per ben dieci anni il record del mondo di distanza di volo per un aeroplanino di carta , dunque chi meglio di lui potrebbe spiegarci come creare l'aeroplanino perfetto di Paper Mario: Il Portale Millenario?

Un remake perfetto

Come dimostrano anche i voti della stampa internazionale, Paper Mario: Il Portale Millenario si è dimostrato essere un remake perfetto del titolo pubblicato originariamente su GameCube nel 2004, dunque vent'anni fa.

In occasione di questa riedizione, gli sviluppatori hanno ridisegnato da zero la maggior parte degli asset grafici del gioco, rendendo tridimensionali anche quegli elementi che in partenza si presentavano come semplici sprite bidimensionali e condendo il tutto con un'effettistica di pregio.

Certo, il rovescio della medaglia è rappresentato dai 30 fps in luogo dei 60 fps originali, che per Digital Foundry si sentono soprattutto nelle situazioni in cui viene richiesta una certa precisione, così come nello scrolling dello scenario, chiaramente meno fluido.

Al di là di questi compromessi, ad ogni modo, Nintendo ha confermato ancora una volta la propria capacità di rivisitare in maniera brillante i suoi grandi classici.