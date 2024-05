Senua's Saga: Hellblade 2 e The Last of Us 2 a confronto: chi ha la grafica migliore?

Senua's Saga: Hellblade 2 e The Last of Us Parte 2 Remastered sono stati messi a confronto da ElAnalistaDeBits per capire quale dei due giochi ha la grafica migliore: un quesito senza dubbio azzardato ma non scontato, considerando i valori in campo.

Parliamo infatti di due produzioni capaci di esprimere il meglio che la tecnologia è in grado di offrire in ambito videoludico, sebbene nel caso dell'opera targata Naughty Dog il paragone risulti impari: pur avendo preso in esame la remaster, il gioco di per sé è stato progettato per un hardware sostanzialmente meno potente rispetto alle attuali piattaforme.

Ad ogni modo, a titolo di pura e semplice curiosità appare evidente la superiorità di Hellblade 2 in termini di effettistica, nello specifico ombre e illuminazione, ma i modelli di The Last of Us Parte 2 non hanno molto da invidiare a quelli realizzati da Ninja Theory per l'esclusiva Xbox.

Considerando ciò che gli sviluppatori di Naughty Dog sono stati capaci di fare a livello visivo e artistico, come detto utilizzando PS4 come riferimento, sarà davvero interessante scoprire cosa lo studio riuscirà a mostrare con i suoi prossimi lavori.