PlayStation 5 Pro vs PS5 base: Digital Foundry le confronta paragonandole a due GPU Nvidia RTX

Esattamente cosa cambia se si passa da PlayStation 5 a PS5 Pro? Quanto è grande il salto tecnologico? Digital Foundry - nota testata dedita alle analisi tecniche a livello videoludico - ha provato a fare un esempio per aiutare i giocatori a visualizzare la differenza tra le due piattaforme.

Secondo Digital Foundry, giocare su PS5 è come usare un computer con una Nvidia GeForce RTX 3060 mentre passare a PS5 Pro è come acquistare una Nvidia GeForce RTX 4070, la quale permette non solo di avere maggiore potenza ma anche di accedere a tecnologie che nella precedente generazione di GPU non sono presenti.