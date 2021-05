Everwild: lo sviluppo è stato problematico, Rare è in alto mare e non ha una data di lancio

Secondo gli ultimi rumor, diffusi dal volto del canale YouTube HDTVTest Evil Boris, lo sviluppo di Everwild è stato più problematico del previsto e Rare sarebbe ancora in alto mare, tanto da non avere ancora una data di lancio.

Secondo Evil Boris, quando presentò il gioco nel 2019, Rare non aveva ancora tra le mani qualcosa di concreto. Il gioco mostrato, quindi era solo una suggestione di quello che sarebbe stato il progetto finale. Successivamente la software house britannica è andata incontro a diversi problemi (come per esempio l'abbandono del creative director Simon Woodroffer) che hanno allungato i tempi più di quanto preventivato.

Su ResetEra Evil Boris ha detto che nel frattempo lo sviluppo del gioco è andato avanti, ma recentemente ha sentito ulteriori voci che confermerebbero sia la permanenza dei problemi, sia le lunghe tempistiche. Recentemente abbiamo riportato anche noi le parole di Jeff Grubb, che ha detto che Elden Ring, Hellblade 2 ed Everwild non saranno all'E3 2021.

Da quanto sappiamo Everwild è un action-adventure in terza persona col elementi divini. Divino come lo stile grafico utilizzato dagli sviluppatori.