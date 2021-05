Ninjala: 7 milioni di download per il gioco gratis su Nintendo Switch

Ninjala si conferma essere un successo su Nintendo Switch, con il gioco distribuito gratis come free-to-play su Nintendo eShop che ha raggiunto ormai i 7 milioni di download in tutto il mondo, incrementando dunque ulteriormente gli ottimi risultati già annunciati a inizio 2021.

Aver raggiunto 7 milioni di download vuol dire che la crescita di utenti all'interno di Ninjala sembra sia costante, considerando che gli ultimi risultati parlavano di 6 milioni di giocatori a gennaio 2021, dunque un incremento di un milione nel giro di poco più di un trimestre.



Per celebrare il nuovo risultato raggiunto, tutti i giocatori che si collegano al mondo di gioco prima del 16 giugno 2021 otterranno un regalo gratuito di 100 Jala, che sono le monete in-game valide per gli acquisti all'interno del titolo in questione.

Lanciato a giugno del 2020, Ninjala è un action game multiplayer strutturato sulla solita base del battle royale, ma dotato di una caratterizzazione fumettosa e molto particolare, che si riflette anche in meccaniche alquanto lontane dai tipici shooter, presentandosi come un misto tra questi, Splatoon e i picchiaduro, il tutto con un aspetto decisamente gommoso.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Ninjala da parte di Simone Pettine, nella quale vediamo come, pur riprendendo molte delle caratteristiche basilari dei vari battle royale tanto di moda, questo gioco di GungHo Online riesce comunque a distinguersi sotto diversi aspetti.