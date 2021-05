Call of Duty Warzone: le World Series of Warzone vedranno i migliori player al mondo sfidarsi

Activision ha annunciato le World Series of Warzone, il torneo esport ufficiale di Call of Duty Warzone. Si tratta di una competizione nella quale i migliori player al mondo si sfideranno per un montepremi da record.

I migliori talenti di Nord America ed Europa si riuniranno in terzetti e coppie per sfidarsi in quattro competizioni online su Warzone, in un evento di dimensioni mai viste prima tenuto da Activision Blizzard Esports. Durante il primo anno, la World Series of Warzone avrà un montepremi di 1,2 milioni di dollari divisi tra i quattro eventi. Il primo di questi, una competizione tra terzetti, che si giocherà il 23 giugno 2021 tra i giocatori nord americani.

Si comincia con cinque Capitani, selezionati tra i migliori giocatori di Call of Duty, che verranno annunciati in futuro. Guideranno cinque squadre da 10 terzetti o 15 coppie (30 giocatori in totale), tra cui il terzetto di cui il Capitano farà parte assieme a due giocatori arruolati sul momento.

I giocatori potranno qualificarsi per la WSOW ed essere idonei per l'arruolamento in uno di due modi:

1.Una parte dei giocatori della WSOW verrà invitata direttamente da Activision. In più, i 12 team della Call of Duty League avranno l'opzione di invitare una squadra a loro scelta.

2. Le qualifiche libere e alcuni tornei della community verranno ospitati dalle organizzazioni del team della Call of Duty League e dai partner ufficiali del programma WSOW.

Una volta assegnati tutti i posti tramite inviti e qualifiche, avrà ruolo l'arruolamento. I cinque Capitani sceglieranno la propria squadra (il proprio terzetto, per il primo evento), dopodiché, sceglieranno i giocatori per gli altri nove terzetti nel team allargato. L'arruolamento sarà in stile "snake". Ciò significa che il Capitano che ha scelto per primo nel primo round, sceglierà per secondo nel secondo round, mentre il Capitano che sceglie per ultimo nel primo round sceglierà per primo nel secondo round.

A questo indirizzo troverete tutti i dettagli della competizione. Cosa ne pensate?