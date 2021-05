PlayStation Store: Knockout City e Rust

Fra le altre uscite segnaliamo inoltre Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice , l'ultima avventura di Larry Laffer, protagonista di un franchise letteralmente storico nato nel lontano 1987, ma anche la versione next-gen di Manifold Gadern e il survival horror in stile roguelike Outbreak: Endless Nighmares .

Knockout City

Knockout City, una fase di gioco.

Disponibile gratis per i primi dieci giorni, al fine di convincere anche gli scettici della qualità della nuova esperienza sportiva arcade sviluppata da Velan Studios, Knockout City (PS5 e PS4, 19,99 euro) mette in scena spettacolari e frenetiche partite di dodgeball in cui due squadre devono affrontarsi nell'arena per determinare chi è la più forte.

Parliamo dunque di un multiplayer competitivo per otto giocatori in cui potremo selezionare il nostro personaggio da una variegata rosa di atleti differenti, ognuno dotato di caratteristiche e abilità peculiari, per poi scendere in campo e prendere possesso della palla, coordinare le azioni con il team e usare la potenza dei nostri tiri per mettere fuori gioco gli avversari.