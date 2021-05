Outriders: 3,5 milioni di giocatori unici nel primo mese, annuncia Square Enix

Outriders ha totalizzato 3,5 milioni di giocatori unici durante il primo mese: lo ha annunciato Square Enix, che ha pubblicato contestualmente anche il trailer con i riconoscimenti della stampa.

Protagonista del lancio più grande di sempre per Square Enix su Steam, Outriders è riuscito a conquistare tanto la critica quanto il pubblico, ponendo le basi per un franchise con tante storie ancora da raccontare.

"Con oltre 3,5 milioni di giocatori unici, tempi di gioco medi di oltre 30 ore e un coinvolgimento estremamente elevato per la componente co-op, noi e il fantastico team di People Can Fly siamo davvero entusiasti di questo successo iniziale," ha dichiarato Jon Brooke, Co-Head of Studio presso Square Enix External Studios.

Outriders, l'artwork ufficiale del gioco.

"Il lancio di una nuova IP di gioco non è mai facile e siamo molto grati per il supporto e per i feedback della community: continuiamo ad ascoltare attentamente e vogliamo assicurare a tutti che siamo impegnati a migliorare e potenziare l'esperienza nelle prossime settimane e mesi. Non vediamo l'ora di espandere Outriders in futuro."

Outriders è un intenso sparatutto GdR ambientato in un mondo fantascientifico cupo. Gli ultimi rimasugli dell'umanità muoiono lentamente tra le trincee del mondo selvaggio e spietato di Enoch e tu, uno degli ultimi Outrider, ti risvegli come Mutazione, con poteri incredibili.

Affronta un epico viaggio attraverso un pianeta ostile, dove tutto si è massicciamente evoluto per ucciderti. Scegli tra quattro classi diverse e sfrutta una profonda e versatile personalizzazione del personaggio per creare il tuo stile di gioco, colleziona armi ed equipaggiamenti spettacolari, impugna poteri distruttivi e dominatori.

L'aggressività è la chiave: uccidi per curarti e affronta di petto i tuoi nemici in single-player o in modalità co-op fino a tre giocatori, mentre esplori l'ignoto in una campagna epica.