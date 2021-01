Ninjala per Nintendo Switch a quota 6 milioni di download, regali in arrivo

Ninjala per Nintendo Switch ha totalizzato ad oggi 6 milioni di download: si tratta di un grande successo per il gioco prodotto da GungHo Online Entertainment, che ha promesso regali per celebrare l'evento.

Come scritto nella nostra recensione di Ninjala, ci troviamo di fronte a "un titolo originale, un battle royale che ha basato la sua struttura e filosofia imparando dai fratelli maggiori; e va detto che è anche dannatamente divertente."

Premesse che hanno dato dei frutti, insomma, e che il publisher intende premiare: tutti gli utenti che hanno effettuato l'accesso al gioco prima del 25 marzo riceveranno in regalo 100 Jala (la valuta in-game) come premio fedeltà.

Ninjala è un gioco d'azione multiplayer che permette ai giocatori di creare armi usando gomme da masticare e di combattere secondo i dettami del metodo ninjutsu.

Adattandosi a diversi tipi di scenari, i giocatori devono sfoggiare riflessi fulminei e grande abilità nel parkour per combattere gli avversari. Il gioco porta il mondo dei ninja in una nuova era tramite battaglie online.