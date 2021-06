Xbox Game Pass: For Honor tra i quattro nuovi giochi in arrivo a giugno 2021

Microsoft ha annunciato quattro nuovi giochi in arrivo nel servizio Xbox Games Pass a giugno 2021: For Honor, The Wild at Heart, Backbone e Darkest Dungeon. Si tratta della prima infornata di titoli del mese, in attesa degli annunci della conferenza del 13 giugno 2021, in cui potrebbero arrivare delle altre novità per gli abbonati.

Xbox Game Pass: i primi giochi annunciati per giugno 2021

The Wild at Heart (Cloud) è disponibile da oggi. Si tratta di un gioco di esplorazione in cui bisogna risolvere dei puzzle per scoprire la storia dei due ragazzini protagonisti, fuggiti in una terra piena di creature magiche e bellissimi paesaggi.

For Honor (Cloud e console) sarà disponibile a partire dal 3 giugno. Si tratta di un picchiaduro con elementi hack and slash in cui bisogna riuscire a vincere contro gli avversari in appassionanti combattimenti all'arma bianca. È giocabile sia in single player, sia in multiplayer.

Backbone (PC) sarà disponibile a partire dall'8 giugno. Si tratta di un'avventura investigativo ambientata in un mondo di animali antropomorfi, con protagonista Howard Lotor, un procione detective coinvolto in qualcosa di molto più grande di lui.

Darkest Dungeon (Cloud, Console e PC) sarà disponibile a partire dal 10 giugno. Si tratta di un gioco di ruolo roguelike con un particolare focus sugli effetti psicologici delle avventure. Il giocatore deve reclutare, addestrare e gestire il suo party per fargli affrontare i diversi scenari, tutti capaci di portare gli eroi sull'orlo della follia.