Xbox Game Pass Fest annunciata per il 7 e 8 giugno dall'account di Xbox Francia

L'account ufficiale di Xbox Francia ha annunciato in queste ore l'Xbox Game Pass Fest, un evento di due giorni che si terrà il 7 e 8 giugno 2021, ancora senza particolari dettagli per quanto riguarda i contenuti previsti.

Potrebbe essere dunque questa la "sorpresa incredibile" che era stata preannunciata nella giornata di ieri dal medesimo account francese di Xbox. Considerando che l'account principale di Microsoft non ha fatto menzione della cosa, sembra che si tratti di un'iniziativa locale, dunque probabilmente nulla di particolarmente rilevante per il resto del mondo.



"L'abbiamo sognato per molto tempo e ora è ufficiale: stiamo per lanciare il nostro festival!" Questo si legge nel tweet di Xbox Game Pass FR, che annuncia appunto l'evento per il 7 e 8 giugno 2021, probabilmente attraverso iniziative online e in streaming.

Il fatto che la notizia iniziale non fosse stata data dall'account centrale di Xbox Game Pass era piuttosto sospetto, ma questo non ha impedito la nascita di varie teorie sui contenuti di questa sorpresa "incredibile" annunciata ieri, nonostante diversi insider attendibili come Klobrille avessero messo in guardia sul fatto che dagli account regionali difficilmente possano arrivare notizie di grosso calibro.

Attendiamo a questo punto di capire cosa sia questa Xbox Game Pass Fest e quali novità possa portare, ma probabilmente si tratterà di iniziative di minore rilevanza. Nel frattempo, è emerso il rumor di Persona 5 Royal su Xbox registrato presso la rating board coreana, che potrebbe essere un possibile arrivo nel catalogo del Game Pass nel prossimo futuro, ma è improbabile che venga annunciato in tale occasione, nel caso.