Xbox Game Pass: promesso un grande annuncio per domani 5 giugno

L'account Twitter francese ufficiale dell'Xbox Game Pass ha promesso per domani 5 giugno 2021 un annuncio incredibile relativo al servizio, senza però dare alcun indizio in merito. Nello stesso messaggio che anticipa la novità in arrivo, viene detto che chi legge può provare a fare ipotesi, ma non ha alcuna possibilità di indovinare di cosa si tratti.

In un messaggio successivo lo stesso account ha specificato che si tratterà di un annuncio globale che avverrà nel pomeriggio, ossia che non sarà specifico per la Francia.

Naturalmente nei commenti si è scatenata la corsa all'ipotesi. Le più gettonate sono: Battlefield 6 dal lancio su Xbox Game Pass, Ubisoft+ integrato al servizio come successo con EA Play e Nintendo Switch Pro con Xbox Game Pass integrato. Ovviamente non sono mancate le battute, come quella sul ritorno di Scalebound, o quella sull'arrivo del Game Pass sul Game Pass.

Di nostro preferiamo non fare ipotesi, anche se un annuncio a così pochi giorni dall'evento E3 di Microsoft ci sembra quanto mai sospetto.