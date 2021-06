My Hero Academia, il cosplay di Camie da Sailorscholar è molto simile all'originale

My Hero Academia continua ad essere un'ottima riserva di ispirazioni per i cosplayer, visto che la serie è di fatto composta da un enorme roster di eroi e villain per definizione, ma tra questi emergono alcuni soggetti che, seppure considerabili secondari, sono diventati fra i preferiti per questa pratica, come dimostrato da questa Camie Utsushimi nel cosplay di Sailorscholar.

Camie è un personaggio che gioca molto sulla sensualità e anche per questo viene scelta spesso da alcune modelle più propense a tale tipo di interpretazione, ma questo suo aspetto è comunque legato alla sua particolare personalità e al design della sua versione da super combattente, a partire dal costume utilizzato ma anche per quanto riguarda il suo particolare quirk, ovvero il potere speciale.

La reinterpretazione di Sailorscholar è particolarmente impressionante, al di là della fedeltà con cui ha ricostruito il costume, proprio per la somiglianza dei lineamenti del viso della modella con quelli del personaggio originale, visto che bocca e occhi ricordano davvero da vicino quelli della ragazza nel manga/anime.

Camie Utsushimi proviene dall'istituto rivale Shiketsu High School e, con il suo innegabile fascino, ha saputo ricavarsi una certa nicchia di appassionati. D'altra parte, lo stile che la caratterizza si ritrova anche nel suo potere speciale, o quirk, che già dal nome "glamour" ribadisce chiaramente l'atteggiamento di camie, in grado di utilizzarlo per provocare illusioni ottiche e auditive all'interno di un'area piuttosto vasta.