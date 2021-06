Persona 5 Royal classificato per Xbox in Corea del Sud, annuncio all'E3 2021?

Persona 5 Royal è stato classificato per Xbox in Corea del Sud: il documento risale allo scorso settembre ma è emerso solo ora, il che fa pensare a un possibile annuncio all'E3 2021.

Sappiamo in effetti che SEGA vuole espandere i giochi Atlus altre console, dunque l'approdo dell'ultimo capitolo della serie sulle piattaforme Microsoft avrebbe certamente senso.

Come noto, Persona 5 Royal è l'edizione definitiva dell'RPG Atlus, arricchita con tutta una serie di miglioramenti sul fronte del gameplay nonché contenuti inediti, nella fattispecie alcuni personaggi extra.

Si tratta inoltre di una versione dotata di sottotitoli in italiano, il che la rende sostanzialmente più accessibile per via dei tanti dialoghi presenti. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Persona 5 Royal.

Volendo dar sfogo alle speranze e alla fantasia, quanto sarebbe potente un annuncio di Persona 5 Royal su Xbox Game Pass, "available now", durante la conferenza di Microsoft e Bethesda all'E3 2021?