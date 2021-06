Nintendo Switch Pro, reveal ufficiale non prima dell'E3 2021 per Jeff Grubb

Nintendo Switch Pro non verrà annunciato prima dell'E3 2021, dunque dovremo aspettare ancora qualche giorno per il reveal ufficiale della nuova console Nintendo: a dirlo è il giornalista Jeff Grubb.

Sappiamo che secondo un leaker Nintendo Switch Pro verrà annunciato a inizio giugno, in anticipo dunque rispetto alla fiera (digitale) di Los Angeles per di ragioni molto semplici e concrete: dare la possibilità ai vari team di sviluppo di parlare dei loro giochi ottimizzati per Switch Pro nel corso dei vari eventi.

Sembra tuttavia che Nintendo fosse indecisa sulla questione e avrebbe optato per attendere l'effettivo svolgimento dell'E3, come dice Grubb nel video che potete vedere qui sotto, a partire dal minuto 15.00.

Il giornalista ha citato le testimonianze di Emily Rogers, che accennava a un annuncio fra il 27 e il 28 maggio, e di Bloomberg, che parlava di un'uscita a settembre, dicendo che nascono probabilmente da fonti diverse.

In casi come questi, tuttavia, le cose possono cambiare e le strategie non sono scolpite nella roccia, da qui la convinzione che ormai questa settimana non accadrà nulla, con buona pace degli utenti.

Secondo Jeff Grubb e il suo collega Mike Minotti bisognerà insomma attendere l'E3 2021, la sua giornata finale (il Nintendo Direct si svolgerà il 15 giugno) o addirittura un periodo successivo per l'annuncio della console.