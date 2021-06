Xbox Game Pass, 5 giochi lasceranno il catalogo a giugno 2021

Xbox Game Pass continua a crescere con nuove aggiunte al catalogo, ma come di consueto vengono anche rimossi alcuni giochi ogni mese, come vediamo con questa nuova mandata di titoli che verranno tolti dal catalogo disponibile per gli abbonati nel corso di giugno 2021 .

A parte il primo, gli altri sono probabilmente meno noti ma alcuni meritano sicuramente una prova, come Observation in particolare, che è un'avventura fantascientifica davvero molto interessante. Per quanto riguarda la data precisa in cui verranno rimossi dal catalogo, non è specificata da Microsoft, ma solitamente la rimozione avviene per la prima mandata verso la metà del mese.

In pratica, se siete interessati consigliamo di concentrarvi su questi titoli in modo da giocarli entro il 15 giugno, data in cui probabilmente verranno rimossi. A questo proposito, ricordiamo sempre il video geniale ci insegna a dire addio ai giochi che lasciano il servizio.