Nintendo vince la causa contro un sito di ROM, incassando 2,1 milioni di dollari

Nintendo ha vinto la causa contro il sito di ROM chiamato RomUniverse, che condivideva illegalmente giochi per Nintendo Switch e Nintendo 3DS, incassando 2,1 milioni di dollari come risarcimento.

Intentata lo scorso settembre, la causa contro RomUniverse puntava in realtà a ottenere cifre molto più alte: 2 milioni di dollari solo come infrazione del trademark Nintendo e 150.000 dollari per ogni infrazione del copyright.

Il giudice ha invece ritenuto di accordare 35.000 dollari di danni per ognuno dei quarantanove prodotti coperti da copyright presenti sul sito, a cui sono stati aggiunti 400.000 dollari per i ventinove trademark infranti.

Mario festeggia la vittoria di Nintendo.

La sentenza emessa risulta ad ogni modo drammatica per i proprietari del sito, e senza dubbio un monito nei confronti di chiunque ancora oggi conduca attività illegali che abbiano a che fare con la distribuzione illecita di ROM.