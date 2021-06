Fortnite: mappa della Stagione 7 svelata, ecco l'immagine

Fortnite Stagione 7: la mappa

Fortnite si sta aggiornando alla Stagione 7. Il battle royale ha introdotto quindi varie novità e una di queste è la nuova mappa, che potete vedere nell'immagine qui sopra. La mappa è in formato inglese e in questo momento non conosciamo la traduzione italiana delle aree che sono state modificate.

Precisamente, possiamo notare che dove un tempo c'era Sabbie Sudate vi è ora "Believer Beach". Invece, Colossal Crop è diventato Corny Complex. La mappa della Stagione 7 di Fortnite ha visto anche la rimozione della Spira, la torre che si trovava al centro dell'isola. Questo ovviamente ha causato anche la modifica del terreno di alcune aree limitrofe.

Per il momento questi sono tutti i dettagli sulla mappa, che è stata condivisa dal noto dataminer Hypex. In attesa di una versione italiana, vi segnaliamo che Epic Games ha già indicato le novità del Pass Battaglia e delle Stelle Battaglia con un trailer.

Vi ricordiamo che in questo momento è in corso la manutenzione: i lavori sull'update odierno, al momento della scrittura, non sono ancora stati completati. Ricordiamo che l'update di Fortnite sarà più grande del normale, visto che si tratta del passaggio a una nuova Stagione.