Fortnite: manutenzione per la Stagione 7 iniziata, novità in arrivo

Oggi è finalmente in arrivo la Stagione 7 di Fortnite. Il Battle Royale si prepara all'aggiornamento che porterà il gioco alla versione 17.00. Nel mentre scriviamo queste parole, Epic Games sta dando il via alla manutenzione odierna. Cosa sappiamo della Stagione 7 in arrivo quest'oggi?

Per il momento, Epic Games ha spiegato che con la Stagione 7 sarà aggiunta la possibilità di cancellare il Shakedown su un nemico, se lo abbiamo avviato per sbaglio. Si tratta di una modifica minore, pensata per migliorare l'esperienza utente, ma non è legata a nuovi contenuti (che sono la parte che più interessa ai giocatori di Fortnite).

Fortnite v17.00 in arrivo: le novità della Stagione 7 saranno interessanti?

Sappiamo anche, come è logico, che l'aggiornamento per la Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 sarà più grande del normale, quindi preparatevi ad un download più lungo della norma. Purtroppo, questo è quanto di ufficiale sappiamo fino a questo punto.

Non ci resta altro da fare se non attendere che Epic Games condivida novità riguardo alla Stagione 7. Probabilmente, come sempre, i dataminer avranno molto da dire a riguardo. In attesa di nuove informazioni, che arriveranno probabilmente verso l'orario di pranzo, vi ricordiamo che Epic Games aveva già spiegato che l'update v17.00 migliorerà la grafica su PC: ecco requisiti e cambiamenti.