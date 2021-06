Call of Duty: mappa dei monti Urali appare in un leak, ma Activision l'ha rimossa

Recentemente, è apparso online un video leak dedicato a Call of Duty che mostrava una mappa mai rilasciata legata ai monti Urali. Il filmato, purtroppo, è stato rimosso da Activision e non è quindi più disponibile. Secondo i giocatori, però, è possibile che si trattasse di una modalità di Warzone o di Black Ops Cold War.

Il filmato permetteva infatti di vedere, in ben otto minuti, un giocatore che correva e raccoglieva oggetti: la grande differenza rispetto a Warzone era però l'HUD, quindi alcuni utenti che hanno visionato il video hanno pensato che si trattasse di una modalità di Call of Duty Black Ops Cold War che non aveva mai raggiunto le fasi finali dello sviluppo. Ovviamente non abbiamo modo di verificare, visto che Activision ha già eliminato ogni contenuto.

Call of Duty

In ambito videoludico non è affatto strano che anche grandi porzioni di gioco vengano eliminate, anche dopo mesi e mesi di lavoro, per permettere al team di finalizzare i contenuti più importanti e avere un prodotto completo e pronto al D1 prefissato. Call of Duty Black Ops Cold War, secondo i rumor, ha subito uno sviluppo travagliato, quindi è credibile che tale modalità eliminata facesse parte del gioco.

Per ora, comunque, tutto questo è solo un insieme di rumor e speculazioni. Se volete informazioni certe, allora dovete sapere che Activision ha assunto il terzo repubblicano in pochi mesi: Call of Duty va sempre più a destra?