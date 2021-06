Nintendo Switch: update 12.0.3 disponibile, le novità dell'aggiornamento

Mancano pochi giorni all'E3 2021 e i giocatori di tutto il mondo hanno gli occhi puntati (anche) su Nintendo. La compagnia giapponese ha probabilmente in serbo per noi alcuni giochi interessanti, ma la maggior parte dei fan vogliono capire se è arrivato il momento di vedere il nuovo modello di Switch. Nel frattempo, però, il normale Nintendo Switch continua la propria vita e, ora, è disponibile un aggiornamento, precisamente l'update 12.0.3.

Cosa cambia? Sulla base della descrizione ufficiale fornita dalla pagina di supporto di Nintendo, poco nulla. "Generali miglioramenti alla stabilità di sistema per migliorare l'esperienza dell'utente": questo è quanto ci viene detto sull'update 12.0.3.

I dataminer, come potete vedere poco sotto, ci svelano però qualche dettaglio in più sull'aggiornamento. Possiamo vedere che l'update 12.0.3 ha inserito modifiche al package2 (che contiene il kernel e alcuni servizi chiave), al SSL (che aiuta nella creazione di connessioni sicure con un server) e ha aggiornato la lista di parole censurate. In altre parole, si tratta di modifiche minori.

Per il momento è tutto quello che sappiamo e, considerando che i dataminer hanno già verificato, non crediamo che vi siano altre modifiche segrete all'interno dell'update 12.0.3 di Nintendo Switch. Se ci fossero novità, ovviamente vi aggiorneremo.

Rimanendo in tema, un reveal ufficiale di Nintendo Switch Pro non arriverà prima dell'E3 2021 per Jeff Grubb.