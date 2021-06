GWENT: The Witcher Card Game, trailer di lancio per l'espansione C'era una pira

GWENT: The Witcher Card Game vede oggi l'uscita su PC e mobile dell'espansione intitolata C'era una pira, primo capitolo di Price of Power, presentata con l'immancabile trailer di lancio.

Presentato durante la conferenza Microsoft all'E3 2016, GWENT: The Witcher Card Game è disponibile ormai da diverso tempo, supportato in maniera puntuale da nuovi contenuti come appunto il pacchetto Price of Power.

Parliamo in questo caso di una vera e propria trilogia a base narrativa, di cui C'era una pira rappresenta il primo capitolo: introduce 26 nuove carte, mette a disposizione nuove strategie per i giocatori e dà il via alla trama dietro il set Price of Power. L'espansione C'era una pira è ora disponibile per il download gratuito su tutte le piattaforme supportate.

GWENT: The Witcher Card Game, un'immagine dal trailer di C'era una pira.

Inoltre, vi sono diverse offerte a tempo limitato legate alla nuova espansione. Tra questi ci sono i pacchetti fazioni e il pacchetto combo C'era una pira, che garantiscono entrambi l'accesso a una selezione di carte premium per l'ultima espansione, oltre a oggetti bonus: avatar dedicati alla fazione e un tavoliere a tema.

I giocatori possono anche acquistare il Pass di espansione di Price of Power, che include una moneta esclusiva e l'accesso istantaneo a tutte le carte premium del prezzo del potere di ciascuna delle espansioni del set non appena vengono rilasciate.