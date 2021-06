Mass Effect Legendary Edition, Denuvo è stato rimosso dalla versione PC

Mass Effect Legendary Edition non ha più Denuvo nella sua versione PC, con il sistema di sicurezza anti-pirateria che è stato rimosso da BioWare ed EA con la recente patch pubblicata ieri, incentrata su un incremento di performance generale.

Tra le varie correzioni applicate al gioco, risulta anche la scomparsa di Denuvo, che non è più attivo per la versione PC di Mass Effect Legendary Edition, cosa che dovrebbe fare la felicità di molti utenti, considerando quanto il sistema anti-tamper in questione sia considerato fastidioso o addirittura dannoso dalla community di giocatori PC.

Mass Effect Legendary Edition pare non abbia più Denuvo su PC

La cosa strana è che tale rimozione non risulta nelle note ufficiali diffuse da EA sulle caratteristiche della patch, tuttavia Denuvo pare non sia più attivo su nessuno dei tre capitoli che compongono la raccolta, sebbene siano passati relativamente pochi giorni dall'uscita del gioco.

Non sappiamo precisamente cosa sia successo per convincere EA ad effettuare questa mossa così presto, considerando che solitamente la rimozione del software anti-tamper arriva a qualche mese di distanza dal lancio dei giochi, o addirittura anni.

Forse, considerando già le varie iniziative intraprese per l'incremento delle performance di Mass Effect: Legendary Edition su PC, gli sviluppatori si sono resi conto dei problemi che Denuvo poteva apportare in questi termini e ha deciso per la sua rimozione, ma al momento non ci sono spiegazioni precise al riguardo.

