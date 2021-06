PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 6 euro con le offerte dei Days of Play

Su PlayStation Store è ancora attiva la promozione dei Days of Play, che consente di acquistare numerosi giochi PS4 anche a meno di 6 euro. Bisogna però fare in fretta: le offerte termineranno il 10 giugno!

Partiamo sicuramente da DOOM (5,99 euro anziché 19,99), l'eccellente sparatutto in prima persona sviluppato da id Software che non è mai stato disponibile a una cifra più bassa di questa su PS Store: se ancora non avevate sperimentato le ultime avventure del DOOM Slayer, avete l'occasione giusta per rimediare!

A proposito di sparatutto e prezzi più bassi di sempre, c'è l'ottimo Titanfall 2 a soli 3,99 euro anziché 19,99: anche questo un affare strepitoso per gli amanti del genere, che possono senza dubbio fidarsi del talento di Respawn Entertainment nel confezionare esperienze spettacolari e coinvolgenti.

Passando invece agli action in terza persona, rientrano nella promozione l'epico Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (5,99 euro anziché 29,99), lo strepitoso Yakuza 0 (4,99 euro anziché 19,99) e il controverso Agents of Mayhem, che potete portarvi a casa per appena 2,99 euro anziché 19,99.

Dopodiché ci sono avventure a base narrativa come The Vanishing of Ethan Carter (2,84 euro anziché 18,99), Thimbleweed Park (5,99 euro anziché 19,99), Last Day of June (4,99 euro anziché 19,99) e SOMA (2,84 euro anziché 28,49).

Per l'elenco completo dei giochi in promozione con i Days of Play visitate questa pagina del PlayStation Store.