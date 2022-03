The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la versione PC non ufficiale ha una data d'uscita

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è in arrivo anche su PC, ma questo solo attraverso una versione non ufficiale, ovviamente, che ha ora una data d'uscita fissata da parte dei modder che hanno elaborato il progetto.

A distanza di quasi 24 anni dalla sua uscita originale su Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time arriverà dunque su PC l'1 aprile 2022, con tanto di presentazione dedicata che verrà trasmessa dagli sviluppatori il 22 marzo con un livestream che punta a ricordare lo stile dei Nintendo Direct, nientemeno.

Tutto questo ci fa pensare che la casa di Kyoto non tarderà a scatenare i propri avvocati al seguito del progetto in questione, ma la cosa potrebbe non essere semplice da chiudere.

Si tratta infatti di un progetto simile a quello di Super Mario 64 per PC, ovvero un gioco completamente costruito ex-novo dagli sviluppatori/modder senza ricorrere ad alcun materiale riciclato dall'originale.

Il codice è dunque nuovo e non recupera asset o elementi effettivamente rubati da The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo 64. Questo oltre a far funzione il gioco in maniera nativa su PC, ovvero non attraverso emulazione, lo rende anche un elemento più difficile da colpire in termini di copyright, purché rimanga un progetto interamente senza scopo di lucro.

Trattandosi di codice nuovo, inoltre, The Legend of Zelda: Ocarina of Time su PC potrebbe ricevere delle evoluzioni interessanti in termini tecnologici, con l'aggiunta di contenuti, effetti come ray tracing e altre caratteristiche. Qualcosa di simile l'abbiamo vista anche con Super Mario 64 su PC, che i modder stanno rendendo sempre più bello.