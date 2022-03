Nintendo Switch: i giochi più venduti in Giappone nei cinque anni di storia della console

In occasione del quinto anniversario di Nintendo Switch, la rivista nipponica Famitsu ha effettuato un resoconto sui giochi più venduti per la console Nintendo in Giappone, svelando dunque una classifica dei 35 titoli più popolari e la quantità di copie vendute.

Qualcosa di simile era stato pubblicato in occasione del quarto anniversario, peraltro con risultati simili per quanto riguarda buona parte delle posizioni, a dimostrazione di come molti giochi continuino di fatto a vendere molto anche a distanza di anni.

Ecco la classifica dei 35 giochi più venduti in Giappone su Nintendo Switch nei suoi 5 anni di storia, finora:

Animal Crossing: New Horizons - 7,183,333 Super Smash Bros. Ultimate - 4,764,379 Mario Kart 8 Deluxe - 4,429,626 Pokemon Sword / Shield - 4,309,812 Splatoon 2 - 4,031,223 Ring Fit Adventure - 3,074,777 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 2,597,078 Minecraft - 2,514,952 Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl - 2,502,926 Monster Hunter Rise - 2,357,260 Super Mario Odyssey - 2,323,559 Super Mario Party - 2,060,160 Zelda: Breath of the Wild - 1,955,649 Pokemon Legends: Arceus - 1,923,870 Pokemon: Let's Go, Pikachu / Eevee - 1,794,024 Super Mario Maker 2 - 1,197,024 New Super Mario Bros. U Deluxe - 1,158,604 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 1,018,313 Kirby Star Allies - 963,497 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 927,244 Mario Party Superstars - 865,507 Luigi's Mansion 3 - 829,847 Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! - 696,054 Fishing Spirits: Nintendo Switch Version - 675,710 Pikmin 3 Deluxe - 614,770 Super Mario 3D All-Stars - 614,454 Dragon Quest XI S - 561,482 Mario Tennis Aces - 499,331 1-2 Switch - 488,309 ARMS - 466,695 Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - 422,191 Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch - 415,158 Hyrule Warriors: Age of Calamity - 387,707 Pokken Tournament DX - 355,713 eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 - 342,187

Animal Crossing: New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate rimangono nelle prime due posizioni esattamente come un anno fa, mentre Mario Kart 8 Deluxe risale addirittura sul podio a distanza di cinque anni dall'uscita. In ogni caso, ci sono diverse uscite recenti che sono riuscite a scalare velocemente la classifica generale come Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, Leggende Pokémon: Arceus e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.