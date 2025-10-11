0

Invincible Stagione 4 ha un mese di uscita, svelato dal teaser trailer ufficiale

Il mese di uscita di Invincible Stagione 4 è stato svelato da un nuovo video pubblicato da Prime Video: vediamo quando potremo vedere la serie animata di Amazon.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/10/2025
Mark di Invincible con il volto sporco di sangue

Prime Video sa bene quali sono le serie preferite dal pubblico ed è quasi pronta per proporre una delle più amate dagli spettatori: Invincible non è troppo lontano. La serie animata a tema supereroi ritornerà infatti con una quarta stagione.

Il nuovo teaser trailer ufficiale ha svelato quando.

Il teaser trailer di Invincible Stagione 4

La Stagione 4 di Invincibile sarà disponibile in diretta streaming su Prime Video nel marzo 2026. Non è ancora stato indicata un giorno preciso. Come sempre, possiamo aspettarci una pubblicazione settimanale.

Nel video qui sopra vediamo Mark (Invincible) e Atom Eve che parlano delle vittorie del supereroe in termini di battaglie. Si tratta di un riferimento alle battute che i fan fanno spesso sulla serie, ovvero legato al fatto che Mark non vince mai una vera e propria battaglia, ma viene sempre fatto a pezzi dai propri avversari. Il finale della terza stagione effettivamente vede Mark distrutto da Conquest, fino a quando Atom Eve non riesce ad abbattere il Viltrumita.

Ricordiamo che Invincible Stagione 3 è la stagione di una produzione animata più vista di sempre su Prime Video, quindi la Stagione 4 è certamente uno dei prodotti di punta della primavera di Amazon.

Vi segnaliamo infine che abbiamo provato Invincible VS, il picchiaduro tecnico e violento della serie animata.

#Anime
