Borderlands 4 svela la data di uscita e un trailer del Pacchetto Taglia 1, sarà a tema natalizio

Per chi non lo sapesse, i Bounty Pack sono DLC a pagamento che aggiungono nuove storie brevi all'universo di Kairos, insieme a nuovi equipaggiamenti da ottenere, oggetti cosmetici e una Vault Card che consente di sbloccare ulteriore bottino giocando. Sono inclusi nella Deluxe o la Super Deluxe Edition di Borderlands 4, oppure è possibile acquistare il bundle Pacchetto Taglia a 39,99 euro (include quattro DLC in uscita entro luglio - settembre 2026) oppure comprarli singolarmente a un prezzo ancora da definire.

I contenuti dell'espansione

La storia del DLC ruota attorno a Rush, il leader degli Esterni, che vuole riportare lo spirito delle festività su Kairos in occasione del Giorno del Mercenario. Tuttavia, dovrà affrontare Scruge, Ministro della Cultura del Cronocustode, deciso a rendere ogni celebrazione monotona e priva di emozioni. Il giocatore sarà chiamato a ribaltare la situazione attraverso una nuova serie di missioni principali, con l'obiettivo di insegnare a Scruge il vero significato della festa e, ottenere nel frattempo anche qualche bottino leggendario.

Il Pacchetto taglia 1 include anche una Carta della Cripta con 24 oggetti cosmetici e 4 equipaggiamenti riassegnabili, che possono essere ottenuti più volte per perfezionare le statistiche della propria build. Tra le ricompense troviamo armi, teste e skin per i Cacciacripta Vex, Rafa e Amone Harlowe, oltre a skin per armi, veicoli e droni ECHO-4, e due accessori per quest'ultimo.