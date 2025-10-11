MachineGames suggerisce lo sviluppo di un nuovo gioco: Indiana Jones o Wolfenstein?

C'è però ormai spazio per parlare del futuro e anche MachineGames lo pensa, visto che ha condiviso un teaser riguardo a ciò che ci aspetta.

MachineGames ha compiuto quindici anni e sono in molti, dentro e fuori dallo studio, a celebrare questo traguardo. La compagnia svedese ha realizzato molteplici videogiochi, compreso il recente Indiana Jones e il grande Cerchio, che viene regolarmente supportato con aggiornamenti e anche un DLC da poco pubblicato.

Il teaser di MachineGames

Tramite i canali social, come potete vedere qui sotto, MachineGames ha pubblicato un semplice messaggio: "Grazie per questi 15 incredibili anni". Ad attirare l'occhio, però, è l'immagine allegata al testo che mostra una serie di videogiochi e un punto di domanda.

Il post social di MachineGames

Come potete vedere, nell'immagine sono mostrati (partendo in alto a sinistra): Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein 2: The New Colossus, Wolfenstein: Youngblood e Indiana Jones e l'antico Cerchio.

L'ultimo riquadro è vuoto con solo un punto di domanda e non ci dice assolutamente nulla su ciò che potrebbe arrivare da parte del team, ma ci sono due ovvi nomi. Prima di tutto, è possibile che sullo sfondo negli ultimi anni sia stato in sviluppo un nuovo capitolo principale di Wolfenstein e che sia il prossimo titolo della compagnia, anche considerando che il capo di MachineGames Jerk Gustafsson ha affermato che il Wolfenstein è sempre stato pensato come una trilogia e che il team "non ha finito" con l'IP e che "ha una storia da raccontare".

La seconda opzione è che MachineGames si voglia subito mettere al lavoro su un nuovo Indiana Jones, visto il successo del primo capitolo. Prendere la formula di tale titolo ed espanderla con una nuova storia sarebbe una mossa "semplice" e potenzialmente remunerativa. Voi cosa preferireste?

Vi segnaliamo infine che Indiana Jones e l'antico Cerchio riceverà un grosso aggiornamento gratuito per i 15 anni di Machinegames.