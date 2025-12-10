One UI 8.5, al via il programma beta su Samsung Galaxy S25: ecco le nuove funzioni e chi può candidarsi

Samsung ha annunciato l'inizio del programma beta di One UI 8.5, con un pacchetto di funzioni che punta a rendere più immediata la gestione quotidiana del dispositivo. L'aggiornamento è previsto sui modelli della serie Galaxy S25 e propone interventi mirati su creazione, condivisione, controllo dei file e protezione dei dati.

La novità era attesa da tempo, soprattutto per verificare come Samsung avrebbe integrato gli strumenti basati su IA già introdotti nei mesi precedenti. Le prime funzioni svelate mostrano un'evoluzione graduale della piattaforma, con l'obiettivo di ridurre i passaggi necessari per creare contenuti, scambiare informazioni tra dispositivi e proteggersi da accessi indesiderati. La beta offrirà quindi una visione preliminare delle direzioni che il software potrebbe prendere nei prossimi mesi.