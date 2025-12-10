One UI 8.5, al via il programma beta su Samsung Galaxy S25: ecco le nuove funzioni e chi può candidarsi

Samsung ha annunciato l'inizio del programma beta di One UI 8.5, con un pacchetto di funzioni che punta a rendere più immediata la gestione quotidiana del dispositivo. L'aggiornamento è previsto sui modelli della serie Galaxy S25 e propone interventi mirati su creazione, condivisione, controllo dei file e protezione dei dati.
La novità era attesa da tempo, soprattutto per verificare come Samsung avrebbe integrato gli strumenti basati su IA già introdotti nei mesi precedenti. Le prime funzioni svelate mostrano un'evoluzione graduale della piattaforma, con l'obiettivo di ridurre i passaggi necessari per creare contenuti, scambiare informazioni tra dispositivi e proteggersi da accessi indesiderati. La beta offrirà quindi una visione preliminare delle direzioni che il software potrebbe prendere nei prossimi mesi.
Le novità di One UI 8.5
Il focus di One UI 8.5 sulla creazione accompagna una delle modifiche più evidenti. La nuova versione di Assistente Foto permette di generare più revisioni della stessa immagine senza dover salvare manualmente ogni passaggio. Tutte le versioni create vengono raccolte nella cronologia, così è possibile recuperare in un secondo momento gli scatti alternativi ottenuti con gli strumenti generativi. Per chi usa spesso il telefono per contenuti rapidi, la gestione risulterà più ordinata e meno dispersiva.
La condivisione riceve un aggiornamento significativo con Quick Share, che ora riconosce automaticamente i volti presenti nelle foto e propone l'invio diretto alle persone identificate. La funzione non cambia l'interfaccia ma riduce i tempi necessari per condividere immagini in gruppi familiari o tra colleghi. Resta da verificare come il riconoscimento opererà in situazioni affollate, ma il principio è quello di ridurre la quantità di passaggi manuali.
Sul fronte della connettività emerge il nuovo Audio Broadcast, pensato per l'uso con dispositivi compatibili con lo standard LE Audio tramite Auracast. Lo smartphone diventa una sorta di trasmettitore portatile, capace di diffondere sia il contenuto multimediale sia la voce catturata dal microfono integrato. La funzione può risultare utile in visite guidate o incontri con gruppi numerosi, dove serve raggiungere più persone senza apparati aggiuntivi.
La gestione dei file si amplia con Condivisione archiviazione, che mostra all'interno dell'app I miei file i contenuti presenti su altri dispositivi collegati allo stesso account Samsung. La funzione non si limita a smartphone e tablet ma include PC Galaxy e modelli recenti di TV. In questo modo l'ecosistema diventa più simile a un archivio distribuito, in cui i file possono essere recuperati senza ricorrere a trasferimenti manuali.
Il capitolo sicurezza occupa un ruolo crescente. One UI 8.5 introduce una serie di controlli più chiari sulle opzioni di protezione, in particolare attraverso la funzione antifurto che blocca l'accesso allo smartphone in caso di smarrimento. Il sistema rileva anche tentativi ripetuti di autenticazione fallita e forza la schermata di blocco per evitare ulteriori intrusioni. La verifica dell'identità viene estesa a un numero maggiore di impostazioni, con lo scopo di impedire modifiche sensibili se non autorizzate.
La beta è disponibile dall'8 dicembre nei principali mercati in cui Samsung avvia solitamente la fase di test, ovvero Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Gli utenti interessati possono partecipare tramite l'app Samsung Members sui modelli Galaxy S25. Intanto trasferire i dati tra iPhone e Android sarà molto più semplice, grazie alle nuove funzionalità in sviluppo.