Fortnite x Kpop Demon Hunters è in arrivo: vediamo la skin di Rumi in arrivo nel gioco Epic Games

Fortnite incontrerà presto il mondo di KPop Demon Hunters, e non poteva essere altrimenti considerando la popolarità raggiunta dal film d'animazione di Sony e Netflix, con IGN che ha svelato in esclusiva la skin di Rumi che sarà presente nel gioco di Epic Games.
In base a quanto riferito, tutte e tre le protagoniste del film, ovvero Rumi, Mira e Zoey, verranno introdotte all'interno di Fortnite a partire da questa settimana, precisamente dal 2 ottobre, e saranno utilizzabili all'interno della modalità Demon Rush, una variante dell'Horde Rush.
In questa modalità ci troviamo a dover collaborare con i compagni di battaglia e formare il trio delle HUNTR/X per sopravvivere a ondate progressive di demoni che continueranno ad attaccare i giocatori.
Modalità Demon Rush in arrivo questa settimana
Demon Rush è dunque di fatto una sorta di revisione di Horde Rush ma a tema KPop Demon Hunters, e le tre ragazze del film saranno i personaggi da utilizzare per fronteggiare le minacce incombenti, in maniera decisamente appropriata.
Con il lancio dell'aggiornamento con questa attesa collaborazione previsto per il 2 ottobre, possiamo intanto vedere un'anteprima del personaggio di Rumi rifatto in Fortnite nell'immagine riportata qui sopra e pubblicata da IGN.
La protagonista principale si presenta dunque in una delle tenute tipiche viste nel film d'animazione come skin specifica, che sarà disponibile, insieme a quelle di Mira e Zoey, all'interno del Fortnite Shop nei prossimi giorni.
Horde Rush solitamente viene rilanciato nel periodo di Halloween all'interno dell'iniziativa Fortnitemares, ma in questo caso la collaborazione parte prima del solito, con la sua specifica versione di tale modalità opportunamente modificata per rientrare nell'immaginario del film.
Di recente abbiamo visto che Fortnite sta per introdurre un chatbot potenziato dall'intelligenza artificiale.