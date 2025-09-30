Fortnite x Kpop Demon Hunters è in arrivo: vediamo la skin di Rumi in arrivo nel gioco Epic Games

Fortnite incontrerà presto il mondo di KPop Demon Hunters, e non poteva essere altrimenti considerando la popolarità raggiunta dal film d'animazione di Sony e Netflix, con IGN che ha svelato in esclusiva la skin di Rumi che sarà presente nel gioco di Epic Games.

In base a quanto riferito, tutte e tre le protagoniste del film, ovvero Rumi, Mira e Zoey, verranno introdotte all'interno di Fortnite a partire da questa settimana, precisamente dal 2 ottobre, e saranno utilizzabili all'interno della modalità Demon Rush, una variante dell'Horde Rush.

In questa modalità ci troviamo a dover collaborare con i compagni di battaglia e formare il trio delle HUNTR/X per sopravvivere a ondate progressive di demoni che continueranno ad attaccare i giocatori.